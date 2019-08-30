Россия запустила ракету с военным спутником

Ракету «Рокот» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Рокот» прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», – пояснили в министерстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что запуск был произведен в 17.00 мск с третьей пусковой установки.

В июне источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что запуск с космодрома Плесецк трех низкоорбитальных спутников связи «Гонец-М» на ракете-носителе «Рокот» отложили из-за отсутствия аппаратуры с Украины.