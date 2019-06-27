Запуск спутников с Плесецка отложен из-за отсутствия аппаратуры с Украины

Запуск с космодрома Плесецк трех низкоорбитальных спутников связи «Гонец-М» на ракете-носителе «Рокот» не состоится в июне, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Перенос связан с отсутствием аппаратуры системы управления украинского производства.

Источник РИА «Новости» сообщил, что запуск перенесен на осень.

В августе «Рокот» выведет на орбиту геодезический спутник «Гео-ИК-2», после чего можно будет использовать резервный прибор системы управления.

Роскосмос не прокомментировал сообщение о переносе запуска.

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