Выяснилось, почему Россия не запускает спутники «Гонец»

Российские спутники связи «Гонец-М» не могут запустить с 2017 года из-за отсутствия необходимых комплектующих с Украины, говорится в отчете госкорпорации «Роскосмос».

«Запуск КА (космических аппаратов – прим. ВЗГЛЯД) «Гонец-М» перенесен на 2018 год в связи с не поставкой комплектующих РБ «Бриз-КМ» украинскими соисполнителями», – передает РИА «Новости» содержание отчета Роскосмоса.

Глобальная низкоорбитальная система «Гонец» предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.

В декабре 2015 года сообщалось, что система персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М» успешно прошла летные испытания и рекомендована госкомиссией для ввода в эксплуатацию.

В конце 2017 года газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что у России и Украины остался шанс на сближение в космосе.