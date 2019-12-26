Певица станцевала на внутренностях убитого животного в Башкирии

В Башкирии местная певица Evolet сплясала на внутренностях убитого животного, пользователи соцсетей возмутились поведением артистки.

Девушка в обуви станцевала на кишках зарезанной коровы, пишет Ufa1.ru.

«Обычно скотину режут в начале зимы, внутренности выворачиваются, протираются снегом, потому что воды обычно рядом не бывает, это лишь бытовой метод, нельзя назвать это обрядом, Прежде чем мясо использовать в пищу, оно должно пройти обработку: чистка, варка. А это – издевательство», – прокомментировала жительница деревни Коварды Гузель.

Она отметила, что местные жители иногда позволяют себе закопать в снег внутренности животных и несколько раз наступить в сверху.

Другие пользователи соцсетей отметили, что в танце нет ничего предосудительного.

«Подумаешь, станцевала. Пусть мясо будет вкусным», – приводит издание высказывания комментаторов.

Журналисты связались с Evolet, та отказалась называть свое имя. Она объяснила, что не видит в своем поступке ничего плохого, в ее деревне «так делают все».

«Возможно, это не тот контент, который можно выкладывать. Прежде чем мясо есть, его нужно почистить. Просто снега было в тот момент немного, пришлось вот так. Так все делают в моей деревне», – сказала девушка.

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