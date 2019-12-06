В Приморье задержали подозреваемых в убийстве амурского тигренка

Погибшего амурского тигренка нашли убитым в охотничьих угодьях Приморского края, неподалеку от места происшествия задержали браконьеров, которых сейчас проверяют на причастность к убийству хищника, сообщили в центре «Амурский тигр».

«В Спасском районе Приморского края обнаружен труп молодой особи амурского тигра со следами насильственной смерти. Неподалеку от места обнаружения тела хищника задержаны граждане, занимавшиеся браконьерством на копытных животных. В настоящее время ведется проверка на их причастность к убийству редкого хищника», – говорится в сообщении на сайте центра.

На территории вокруг зимовья браконьеров также были обнаружены два «схрона» с мясом дикого кабана. Труп тигренка направлен на экспертизу, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Приморье была найдена тигрица с ранениями картечью в бедро, живот и район хвоста.