В Кремле дали оценку уходящему году

Уходящий 2019 год был для Кремля годом напряженной работы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Каждый год наполнен событиями, которые вызывают трудности, а также радостными событиями, дело в пропорции этих событий, которая меняется из года в год. Для Кремля это был год рабочий, очередной год напряженной работы, которая главным образом преследует одну цель – повышение благосостояния граждан России», – передает ТАСС слова Пескова.

По его словам, несмотря на определенные трудности в экономике, «общая стабильность обеспечена и гарантирована – в плане макроэкономической стабильности нет и не может быть никаких сомнений».

Говоря о международной обстановке, Песков отметил, что сложилось «достаточно недружественное международное окружение, вряд ли это способствует особо плодотворным результатам».

«Несмотря на это, по-прежнему работа продолжается, она сложная и напряженная, но это рабочая обстановка», – добавил он.

Комментируя данные опроса ВЦИОМ, согласно которым почти 60% россиян считают уходящий год трудным и плохим для страны, представитель Кремля указал, что «здесь изрядная доля эмоциональных оценок, поэтому к ним надо относиться с известным допуском».

«Хотя, безусловно, не без трудностей, и нам хорошо известно об этих трудностях. И вчера президент России Владимир Путин говорил на Совете по нацпроектам, что граждане не очень-то почувствовали позитивные изменения в своей жизни, несмотря на всю проделанную работу», – отметил Песков.

Отвечая на вопрос, когда граждане должны почувствовать изменения к лучшему, пресс-секретарь российского лидера напомнил, что задача повышения уровня жизни заложена в национальные проекты, «поэтому это должно произойти в срок, на которые рассчитаны эти проекты, большая их часть, а именно до 2024 года».