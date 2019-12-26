Пугачева и Галкин снялись в новогоднем фильме Ивлеевой

Алла Пугачева и Максим Галкин снялись в новогоднем фильме блогера и телеведущей Насти Ивлеевой «Поездатый Новый год».

Пугачева сообщила в Instagram, что Ивлеева сняла «веселый и легкий» фильм «Поездатый Новый год», который уже опубликован на YouTube.

По сюжету Ивлеева, Галкин и блогер Киевстонер, которые играют обычных людей, оказываются в одном вагоне электрички. В новогоднюю ночь каждый из них загадывает желание, которое в итоге исполняется. Например, герой Галкина попадает в замок за праздничный стол со знаменитостями, а его супругой оказывается Пугачева.

Кроме того, в фильме появляются Гарик Харламов, Артур Пирожков, Игорь Николаев и другие.

Ранее сообщалось, что Пугачева посетила московскую премьеру фильма о своем концерте.