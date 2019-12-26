Стало известно о росте цен на ЖКХ в 2020 году

В 2020 году плата за услуги ЖКХ в среднем по России вырастет на 4%, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Как пишут «Известия», согласно распоряжению правительства, больше всего тарифы на коммунальные услуги увеличатся в Чеченской республике (6,5%), а самый низкий индекс предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа (2,4%).

В Москве стоимость услуг ЖКХ вырастет в среднем на 5%, в Санкт-Петербурге на 3,8%. В остальных субъектах тарифы вырастут на 3,6-4,9%.

Индексация будет произведена во втором полугодии.

Напомним, 21 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ. Он также оценил готовность России к отопительному сезону.