Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым

Режиссер Александр Сокуров заявил, что не собирается извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, так как уже сказал все, что хотел.

Сокуров подчеркнул, что не собирается дальше обсуждать «чеченский вопрос». «Все, что было возможно, я сказал», – уточнил он в интервью СМИ-иностранному агенту «Кавказ. Реалии».

Режиссер также отметил, что вопрос о присуждении Кадырову звания Герой России он задавал президенту Владимиру Путину.

«За что? Повторюсь, я разговаривал с президентом, а не с ним. Какие извинения? Что за глупости такие!», – сказал Сокуров.

«У меня вопросов к Ахматовичу или, как вы его там назвали, нет! У меня давно нет вопросов к этой семье. Нет, понимаете?» – заявил режиссер.

Напомним, Сокуров спросил президента России Владимира Путина, почему погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание Героев России, что и «Кадыровы, воевавшие против них».

Глава Чечни заявил, что «Сокуров слишком вольно и с огромной неприязнью рассуждает в целом обо всем чеченском народе».