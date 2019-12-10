Путин ответил на сомнения Сокурова в праве Кадыровых носить звание Героев России

Президент России Владимир Путин ответил режиссеру Александру Сокурову, который спросил, почему погибшие солдаты псковской дивизии носят то же звание Героев России, что и «Кадыровы, воевавшие против них».

Сокуров призвал «переосмыслить статус звания Героя России», передает «Интерфакс».

«Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы», – сказал Сокуров.

Путин не согласился с режиссером.

«Если кто-то из них, независимо от служебного положения, встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь, он достоин того, чтобы называться Героем России», – заявил президент.

Он отметил, что к тем, кто, наоборот, после хороших дел для страны начинает «корежить жизнь» и «создавать проблемы», нужно будут «применять определенные меры».

«Если кто-то встал на сторону России, работает на нее, защищает и готов отдать за нее жизнь - он достоин называться Героем России»: Путин ответил на слова Сокурова «как может быть,что погибшие солдаты псковской дивизии носят звание Героев России, что и воевавшие с ними Кадыровы?» pic.twitter.com/Z1VVz1LpPm — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 10, 2019

Отметим, что звание Героя России имеют и глава Чечни Рамзан Кадыров, и его отец Ахмат Кадыров (награжден посмертно). Во время Первой чеченской войны оба были сторонниками непризнанной Ичкерии, однако до Второй чеченской войны перешли на сторону федеральных сил.

Псковская дивизия ВДВ с 1994 по 1995 годы принимала участие в Первой чеченской войне. Боевые потери дивизии составили 120 человек. Многие гвардейцы-десантники были награждены орденами и медалями, 10 офицеров удостоены звания Героя России, в том числе двое – посмертно.

Однако более известно участие Псковской дивизии во Второй чеченской войны, а именно бою у высоты 776 в феврале-марте 2000 года, когда 90 десантников противостояли 2,5 тыс. боевиков. В бою погибли 84 российских военнослужащих. 22 десантникам присуждены звания Героев России, в том числе 21 посмертно.