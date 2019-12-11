Кадыров ответил на претензии Сокурова из-за присвоения звания Героя России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на упреки режиссера Александра Сокурова, поинтересовавшегося у президента Владимира Путина, почему погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание Героев России, что и «Кадыровы, воевавшие против них».

«Я долго думал, отвечать на слова Сокурова или нет. Откровенно говоря, не было желания тратить на это время. Но в своих измышлениях он говорит не только обо мне», – объяснил Кадыров свой ответ в режиссеру в Telegram.

По мнению главы региона, «Сокуров слишком вольно и с огромной неприязнью рассуждает в целом обо всем чеченском народе». «Он и ему подобные, если бы не мы, давно сбежали бы из страны и лаяли бы на Россию из-за бугра, предпринимали бы жалкие попытки развалить государство. А жертв, подобных понесенным героическими псковскими десантниками, о которых вы вспоминаете только ради самопиара, стало бы на тысячи и десятки тысяч человек больше», – считает Кадыров.

Объясняя получение звания Героя России Ахматом Кадыровым, глава Чечни отметил, что благодаря его «мудрой политике и твердой воле (…) более семи тысяч человек были амнистированы, выведены из рядов НВФ, разоружены. Это в сотни раз сократило количество гробов, отправляемых из Чечни во все регионы России». «Именно твердость, решительность, мудрость и мужество Ахмат-Хаджи Кадырова способствовали восстановлению мира, порядка, стабильности. Именно он навсегда остановил войну и искоренил породившие ее причины», – добавил Кадыров.

По его словам, Сокурову «не понять, какой ценой и какими усилиями мы возродили республику и обеспечили безопасность, (…) не понять цену тысячам жизней, отданных для сохранения целостности России, стабильности на всем юге страны».

«У вас нет ни собственного мнения, ни собственной гражданской позиции. Вы выполняете чужую волю, задаете вопросы, которые вам поручили задавать другие, подобные вам. Будьте лучше мужчиной, патриотом, а не игрушкой в чьих-то руках. А в данном случае вы уподобились игрушке в руках кукловодов. Если б было не так, вы на заседании Совета по правам человека не стали бы вести подобный разговор», – написал Кадыров, обращаясь к режиссеру.

По его словам, «пока есть такие, как Сокуров, против России будут вводить любые санкции».

«Вас включили в СПЧ, чтобы быть полезным обществу, поднимать вопросы, волнующие народ. А вы своими ничем не прикрытыми националистическими высказываниями вносите раздор в общество, ставите под угрозу межнациональное согласие и единство народов. Но в данном случае вам это не удастся. У чеченского народа есть стойкий иммунитет против попыток стравить с другими народами и вызвать межнациональную напряженность. Россия и Чечня едины навсегда! И это не зависит от воли кукловодов, которым я советую не пытаться выдать свою ненависть окольными путями, не подталкивать к ее озвучиванию других лиц», – заключил Кадыров.

Во вторник президент России Владимир Путин ответил режиссеру Александру Сокурову, который спросил, почему погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание Героев России, что и «Кадыровы, воевавшие против них».

Звание Героя России имеют и глава Чечни Рамзан Кадыров, и его отец Ахмат Кадыров (награжден посмертно). Во время первой чеченской войны оба были сторонниками непризнанной Ичкерии, однако до второй чеченской войны перешли на сторону федеральных сил.

Псковская дивизия ВДВ с 1994 по 1995 годы принимала участие в первой чеченской войне. Боевые потери дивизии составили 120 человек. Многие гвардейцы-десантники были награждены орденами и медалями, 10 офицеров удостоены звания Героя России, в том числе двое – посмертно. Однако более известно участие Псковской дивизии во второй чеченской войне, а именно в бою у высоты 776 в феврале – марте 2000 года, когда 90 десантников противостояли 2500 боевиков. В бою погибли 84 российских военнослужащих. 22 десантникам присуждены звания Героев России, в том числе 21 посмертно.