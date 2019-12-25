В деле о злоупотреблениях в ФТС появились три новых фигуранта

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте еще трех фигурантов дела о злоупотреблениях в Федеральной таможенной службе – старшего дознавателя отдела дознания Сергея Шурыгина и еще двоих подозреваемых.

«В канцелярии суда зарегистрировано ходатайство следствия об избрании Шурыгину меры пресечения в виде содержания под стражей, а также еще двум другим фигурантам данного дела - заместителю начальника Внуковской таможни Константину Мишину и замначальника Домодедовской таможни Юрию Черкашину», – сообщил источник ТАСС в суде.

Во вторник стало известно, что Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении полномочиями двум высокопоставленным чиновникам из Федеральной таможенной службы (ФТС) – генерал-лейтенанту начальнику управления таможенного дознания ФТС Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.

До этого в рамках расследования уголовного дела были проведены обыски в ФТС. В ФТС подтвердили, что правоохранители проводили обыски в одном из управлений центрального аппарата службы, и таможнях Внуково и Домодедово.

Напомним, ранее сообщалось, что Кизлык якобы обвиняется в том, что помогал супруге посла России в Кении уйти от наказания за ввоз свыше 50 тыс. долларов.

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