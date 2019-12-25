Нурмагомедов назван лучшим бойцом MMA десятилетия

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил тройку сильнейших бойцов ММА десятилетия по версии американского телеканала ESPN.

Как отмечает американский канал, Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения, выиграв 28 поединков в карьере. При этом статистики подсчитали, что за все время выступления в UFC Хабиб проиграл всего один раунд, передает «Российская газета».

Эксперты отметили, что еще ни один боец в истории не был так успешен и не одерживал столько побед. Победы над Конором Макгрегором, Элом Якинтой и Дастином Порье назвали самыми значимыми в карьере.

Также в тройку попал чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс, ставший самым молодым чемпионом организации в истории в возрасте 23 лет и 242 дней, и бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон. За карьеру он 11 раз защищал чемпионский титул.

Напомним, ранее в декабре Нурмагомедов раскритиковал высказывание президента организации Даны Уайта по поводу условий нового боя россиянина с Конором Макгрегором.