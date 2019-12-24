Financial Times назвала слово года

Международная деловая газета Financial Times назвала словом года выражение Be water («Будь водой») – слоган гонконгских протестующих, вдохновлявшихся философией Брюса Ли.

Как пишет издание, еще до того, как власти Гонконга поняли, что происходит, протестующие «собирались как роса», чтобы блокировать дорогу к правительственному зданию, передает РИА «Новости». Когда на место прибывала полиция, они «рассеивались как туман», когда их ловили, они были «тверды как лед». Это – философия Be water самого известного гонконгца Брюса Ли.

Напомним, ранее в декабре Financial Times назвала гендиректора Microsoft Corp. Сатью Наделлу «человеком года» за его заслуги перед компанией и «особое место среди магнатов в сфере технологий».

