Назван «человек года» по версии Financial Times

Международная деловая газета Financial Times назвала гендиректора Microsoft Corp. Сатью Наделлу «человеком года» за его заслуги перед компанией и «особое место среди магнатов в сфере технологий».

«К концу ноября совокупная прибыль акционеров Microsoft за почти шесть лет его нахождения на посту превысила 1 триллион долларов. Сравните это с тем, когда он только стал третьим в истории Microsoft генеральным директором, и компания-разработчик ПО выглядела так, будто она, возможно, двигается к тому, чтобы стать бесполезной с точки зрения технологий», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

Газета отметила также, что Наделла «вернул Microsoft обратно на вершину компаний, работающих в сфере технологий, не вызвав беспокойства, которое возбуждают другие главы технологических компаний».

«Сосредоточившись на продаже технологий бизнесу, а не потребителям, компания в большей степени не афиширует свою деятельность, хотя все же выходит на потребителей через поисковую систему Bing, сервисы электронной почты, игровую консоль Xbox и адаптированные версии компьютерного ПО», – пишет издание.

Напомним, 4 февраля 2014 года руководитель бизнес-подразделения и «облачных» сервисов Сатья Наделла был назначен новым генеральным директором компании Microsoft.