Песков рассказал о планах Путина проехать в поезде по Крымскому мосту

Президент Владимир Путин, который в понедельник примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, проедет в поезде из Крыма в сторону Краснодарского края, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент в поезде проедется из Крыма в сторону Краснодарского края, выступит перед рабочими, пообщается, пока будет ехать, тоже с рабочими, которые строили мост, получит краткий брифинг от министра транспорта Дитриха, и потом, собственно, будет уже открыто постоянное железнодорожное сообщение», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он назвал открытие моста «важнейшим событием для нашей страны». «Наконец-то этот крупнейший строительный объект будут завершен. Это самый протяженный в России и Европе мост, вы знаете, 19 километров, начали строить в феврале 2016 года, и вот сегодня, можно сказать, уже день ввода в полную эксплуатацию», – отметил Песков.

Вторую половину понедельника Путин посвятит вопросам развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. «Для этого он направится в Адыгею. Он посетит фермерское хозяйство, это хозяйство такое достаточно необычное, где выращивают розы и в регионе широко их реализуют, очень востребованный товар», – сказал он.

Глава государства, по словам Пескова, пообщается с представителями общественности, работниками АПК. «Это будет такое не совещание, а свободное общение, где без какого-либо протокола представители, работники АПК будут ставить свои проблемы. И потом президент вернется в Москву, на завтра уже достаточно интенсивный график в Москве», – добавил представитель Кремля.

Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста с семимесячным опережением графика.