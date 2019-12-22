Кремль анонсировал участие Путина в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту

Президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, сообщили в пресс-службе Кремля.

«23 декабря Владимир Путин совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Глава государства также пообщается с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры Юга России.

В этот же день Путин совершит рабочую поездку в Адыгею, где ознакомится с работой аграрного предприятия «Зеленый дом». Также глава государства встретится с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.