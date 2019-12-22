Стало известно о планах Канады использовать снайперов для подавления протестов

В распоряжение британских журналистов оказались документы, из которых становится ясно, что власти Канады планировали использовать снайперов против протестующих из числа коренного населения. Таким образом власти хотели подавить попытки предотвратить строительство газопровода на территории народа ветсуветен в Британской Колумбии.

Подробности подготовки к операции открылись в преддверии вынесения верховным судом провинции Британская Колумбия решения о судебном запрете доступа ветсуветен к местам проведения работ на трубопроводе. К журналистам попали стенограммы заседаний, проходивших перед началом операции, отчеты, составленные после рейда, а также аудио- и видеофайлы. Из них следует, что в преддверие операции по прорыву организованного народом ветсуветен и их сторонниками блокпоста королевская канадская конная полиция дала указания своим офицерам «применять против блокпоста столько насилия, сколько те захотят», передает RT со ссылкой на The Guardian.

Один из сотрудников правоохранительных органов Канады назвал аресты необходимостью для «стерилизации участка». При этом они должны были распространяться на всех вне зависимости от возраста. «Никаких исключений, все будут арестованы в зоне действия запрета», — сказано в одном из документов.

В другом документе также упоминается возможное задержание детей социальными службами и направления снайперов в места протеста. Кроме того, полиция закрыла доступ в район проведения операции журналистам, а также позаботилась о том, чтобы спрятать оружие на подходе к блокпосту.

В одном из документов отмечалось, что в распоряжении представителей коренного населения есть «огнестрельное оружие для охоты». Однако, по данным полицейской разведки, ничто не указывало на то, что они стали бы это оружие использовать.

Напомним, в декабре 2018 года ветсуветен создали контрольно-пропускной пункт для контроля доступа на свою территориюи предотвращению строительства газопровода Coastal GasLink. 7 января офицеры конной полиции, вооруженные штурмовыми винтовками, демонтировали блокпост и арестовали 14 человек.

По словам официального представителя управления группой домов народа ветсуветен Фреды Хусон, королевская канадская конная полиция изначально была создана федеральным правительством для лишения коренных народов их земель. «Они доказали это своим притеснением моего народа, чтобы поддержать газопровод Coastal GasLink во вторжении на наши территории», – заявила Хусон.

Вожди народа заявляют, что они лишь защищают свое право на защиту себя и будущих поколений от непоправимого вреда, так как трубопровод будет проложен непосредственно по дну реки Морис, на которую полагаются несколько муниципалитетов.

В самих правоохранительных органах отказались комментировать содержание документов, отметив, что они лишь исполняли решение суда в Британской Колумбии, который объявил возведение индейцами блокпостов незаконным. При этом дополнительные полицейские ресурсы были переброшены в район для поддержания спокойствия в непредсказуемой обстановке. После событий января 2019 года один из отрядов продолжает патрулирование района, пытаясь предотвратить любое сопротивление строительству трубопровода.