Стало известно о планах Канады использовать снайперов для подавления протестов

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Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

Судьба газового транзита в Европу определена еще на пять летФото: Стрингер/РИА Новости
Газпром и Нафтогаз достигли принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину. Каковы параметры этого соглашения, на какие уступки и почему была вынуждена пойти Россия – и какие результаты в итоге получили все стороны конфликта, включая европейские страны – получатели газа? Подробности...
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Демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны

На торжественном заседании по случаю 70-летия Сталина рядом с ним стоял Мао ЦзэдунФото: Keystone Pictures USA/Zuma/ТАСС
В день 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина только коммунисты, вероятно, проведут мероприятия в честь юбилея вождя. А либералы наверняка воспользуются поводом, чтобы напомнить в очередной раз: негоже чтить память тирана, который был не лучше Гитлера. Народ между тем давно определился с отношением к Сталину. Подробности...
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Феминизм превращается в ИГИЛ

Пример творчества художника ТарусоваФото: facebook.com/tarrusov
Скандалы с участием Роскосмоса случаются регулярно, но, наверное, впервые очередная шумная история не имеет ни малейшего отношения ни к космосу, ни к космодромам, ни к руководству компании. На этот раз предметом спора стало современное искусство и то, какие претензии к нему предъявили представители движения феминисток. Подробности...
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Почему США терпят неудачи в создании замены российским «Союзам»

Американская ракета не смогла сработать в штатном режимеФото: NASA/Global Look Press
Испытания американского космического корабля Starliner, похоже, идут не слишком успешно. А ведь в том числе с помощью этого проекта США пытаются вернуть себе возможность самостоятельно выводить человека в космос, без посредничества России. Как случилось, что заокеанская сверхдержава потеряла ключевые знания о важнейших космических технологиях? Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Наши ватники и либералы на фоне американцев просто друзья

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Этот мир устроен плохо. Но есть точки устойчивости системы. И хотим мы этого или нет, точки эти завязаны на растреклятую Америку. И если ослы со слонами начнут по дурости долбить лбами свою секвойю, надеяться, что нас не заденет – наивно. Подробности...
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Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

Дмитрий Родионов, политолог
В Японии опять говорят о наших Курилах, которые там, как известно, считают своими. Интересно, что на этот раз вопрос подняла японская компартия, которая одновременно настаивает на выводе из страны американских военных. Подробности...
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Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
На управлении странами внешность министров не отражается никак. Правда и феминисткам радоваться нечему – с тем же успехом маскировать подлинную систему управления могли бы котики. Подробности...
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              Стало известно о планах Канады использовать снайперов для подавления протестов

              22 декабря 2019, 09:06

              Текст: Алина Назарова

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              В распоряжение британских журналистов оказались документы, из которых становится ясно, что власти Канады планировали использовать снайперов против протестующих из числа коренного населения. Таким образом власти хотели подавить попытки предотвратить строительство газопровода на территории народа ветсуветен в Британской Колумбии.

              Подробности подготовки к операции открылись в преддверии вынесения верховным судом провинции Британская Колумбия решения о судебном запрете доступа ветсуветен к местам проведения работ на трубопроводе. К журналистам попали стенограммы заседаний, проходивших перед началом операции, отчеты, составленные после рейда, а также аудио- и видеофайлы. Из них следует, что в преддверие операции по прорыву организованного народом ветсуветен и их сторонниками блокпоста королевская канадская конная полиция дала указания своим офицерам «применять против блокпоста столько насилия, сколько те захотят», передает RT со ссылкой на The Guardian.

              Один из сотрудников правоохранительных органов Канады назвал аресты необходимостью для «стерилизации участка». При этом они должны были распространяться на всех вне зависимости от возраста. «Никаких исключений, все будут арестованы в зоне действия запрета», — сказано в одном из документов.

              В другом документе также упоминается возможное задержание детей социальными службами и направления снайперов в места протеста. Кроме того, полиция закрыла доступ в район проведения операции журналистам, а также позаботилась о том, чтобы спрятать оружие на подходе к блокпосту.

              В одном из документов отмечалось, что в распоряжении представителей коренного населения есть «огнестрельное оружие для охоты». Однако, по данным полицейской разведки, ничто не указывало на то, что они стали бы это оружие использовать.

              Напомним, в декабре 2018 года ветсуветен создали контрольно-пропускной пункт для контроля доступа на свою территориюи предотвращению строительства газопровода Coastal GasLink. 7 января офицеры конной полиции, вооруженные штурмовыми винтовками, демонтировали блокпост и арестовали 14 человек.

              По словам официального представителя управления группой домов народа ветсуветен Фреды Хусон, королевская канадская конная полиция изначально была создана федеральным правительством для лишения коренных народов их земель. «Они доказали это своим притеснением моего народа, чтобы поддержать газопровод Coastal GasLink во вторжении на наши территории», – заявила Хусон.

              Вожди народа заявляют, что они лишь защищают свое право на защиту себя и будущих поколений от непоправимого вреда, так как трубопровод будет проложен непосредственно по дну реки Морис, на которую полагаются несколько муниципалитетов.

              В самих правоохранительных органах отказались комментировать содержание документов, отметив, что они лишь исполняли решение суда в Британской Колумбии, который объявил возведение индейцами блокпостов незаконным. При этом дополнительные полицейские ресурсы были переброшены в район для поддержания спокойствия в непредсказуемой обстановке. После событий января 2019 года один из отрядов продолжает патрулирование района, пытаясь предотвратить любое сопротивление строительству трубопровода.


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