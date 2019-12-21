МИД заявил о переходе США «знаковой грани»

МИД России прокомментировал санкции США по «Северному потоку – 2», отметив, что Соединенные штаты вводят санкции против собственных союзников.

«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников. Именно это предусмотрено законом от 20 декабря о расходах на американские военные нужды в 2020 году, содержащим раздел «О защите энергетической безопасности Европы», – сказано в комментарии МИД.

В ведомстве отметили, что в этом вопросе желание навредить российскому экспорту со стороны США – не главное. «Не в меньшей степени прослеживается стремление навязать Европе американский сжиженный газ, обходящийся ей гораздо дороже трубопроводных поставок из России, и, тем самым, замедлить развитие ее экономики, подорвать способность конкурировать с США на мировых рынках. В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям», – пояснили в МИД.

Там уточнили, что таким образом США подвергают санкциям не российские, а европейские компании, участвующие в прокладке «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». «В Вашингтоне решили, что ради геополитических амбиций и коммерческой выгоды можно не жалеть никого, даже ближайших партнеров по НАТО», – добавили в МИД.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве заявили, что «Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций».

«Будет, однако, любопытно посмотреть, насколько реально суверенны европейские страны, от которых, как, например, от Германии, сегодня командным голосом из Вашингтона требуют безропотно финансировать энергетическую отрасль США, забыв про собственные экономические интересы», – заключили в министерстве.

Напомним, Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию США ввести санкции в отношении России. Документом, в частности, предусматриваются ограничительные меры против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

Затем США потребовали немедленно прекратить прокладку «Северного потока – 2».

Базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для проекта «Северный поток – 2», уже объявила о приостановке работ. Кабмин ФРГ назвал вмешательством в дела Европы санкции против «Северного потока – 2».

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