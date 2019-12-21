Вашингтон и Берлин обсудили санкции против «Северного потока – 2»

Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, в ходе которого обсуждалось противодействие Вашингтона проекту «Северный поток – 2», сообщили в Госдепе.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас обсудили координацию между США и Германией по целому ряду глобальных вызовов, а также серьезное несогласие Соединенных Штатов со строительством «Северного потока – 2», – передает ТАСС заявление американского внешнеполитического ведомства.

Уточняется также, что министры затронули ситуацию в Ливии, в том числе выразили «обеспокоенность по поводу нарушений оружейного эмбарго и усилившегося вовлечения наемников и частных военных компаний» в конфликт.

Во вторник сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, который начался 1 октября. Документ, в котором прописаны санкции против «Северного потока – 2», отправился на подпись президенту США Дональду Трампу.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия «не принимает такую тактику». По мнению немецких СМИ, Меркель своими словами «объявила войну» Трампу.

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