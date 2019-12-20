Эксперт назвал самые популярные покупки россиян в интернете к Новому году

В сети под Новый год россияне часто заказывают внешние аккумуляторы, новогодние украшения и конфеты, рассказал газете ВЗГЛЯД президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

«Самыми популярными товарами перед Новым годом стали ёлочные игрушки, внешние аккумуляторы, новогодние украшения и кондитерские наборы. Также на данный момент к списку самых приобретаемых товаров можно отнести различные новогодние атрибуты, игрушки, небольшие символические или детские подарки, статуэтки, изображающие Деда Мороза и его внучку, а также свечи», – говорит Соколов.

Ранее один из сервисов объявлений выяснил, что перед Новым годом россияне чаще стали покупать крыс. Это связано с тем, что белая крыса будет символом 2020 года по восточному календарю. Также россияне рассказали, сколько планируют потратить на подготовку и празднование Нового года.

Всероссийский Дед Мороз сообщил, что самым популярный подарок, который просят дети на Новый год, это электросамокат.