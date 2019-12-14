Россияне назвали сумму расходов на новогодние праздники

Примерно треть россиян планируют потратить на подготовку к Новому году не более 10 тыс. рублей, следует из данных исследования компании MoneyMan.

Компания проводила опрос о предполагаемых тратах на подготовку к новогодним праздникам, в том числе на оформление новогоднего стола, подарки, а также декор и украшения.

«В бюджет до пяти тысяч рублей планируют уложиться девять процентов опрошенных. Около 33% потратят на праздник до десяти тысяч рублей. А 28 % участников опроса запланировали на эти мероприятия до 15 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» сообщение аналитиков.

В 20 тыс. рублей намерены уложиться 10% опрошенных, бюджет до 25 тыс. планируют семь процентов, а еще 10 % собираются потратить более 25 тыс.рублей.

При этом около трех процентов россиян совсем не собираются тратить деньги на Новый год.

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