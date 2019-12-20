Путин поблагодарил Назарбаева за создание ЕАЭС

Российский лидер Владимир Путин выразил благодарность бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, инициировавшему Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

«Я сейчас не буду перечислять все плюсы, которые мы получили от взаимной работы на протяжении нескольких лет. Хочу еще раз поблагодарить нашего почетного председателя Нурсултана Абишевича Назарбаева, который в свое время выступил инициатором создания этого объединения. Нурсултан Абишевич, все функционирует у нас, функционирует самым наилучшим образом», – заявил Путин на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета, передает РИА «Новости».

Он поприветствовал Назарбаева и других участников заседания в Петербурге. Путин также выразил надежду, что работа мероприятия будет конструктивной и «предпраздничной».

Глава государства отметил, что необходимо двигаться дальше, «и как можно основательнее, как можно быстрее – в направлении реализации всех наших планов».

Ранее сообщалось, что в Петербург прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, в ходе визита он планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе заседания ЕАЭС белорусский лидер намерен обсудить проблематику и перспективы совместной работы в предстоящий период, в том числе с учетом перехода Белоруссии в 2020 году председательства в ЕАЭС.