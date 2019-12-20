Отключен один из энергоблоков Запорожской АЭС

Третий энергоблок Запорожской атомной электростанции на Украине отключили от сети для проведения капитального ремонта, сообщила пресс-служба АЭС.

«В 00.00 (01.00 мск) 20 декабря 2019 года энергоблок № 3 Запорожской АЭС отключен от сети и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что в работе находятся четыре энергоблока АЭС с суммарной нагрузкой 3795 МВт. Замечаний к работе основного оборудования нет, радиационный фон в районе расположения АЭС не превышает установленных допустимых значений.

Напомним, 11 октября на Запорожской АЭС, которая является крупнейшей в Европе электростанцией, произошел сбой в работе первого энергоблока.

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