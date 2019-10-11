На Запорожской АЭС произошел сбой

На Запорожской АЭС, которая является крупнейшей в Европе электростанцией, произошел сбой в работе первого энергоблока, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

«В 4.23 (совпадает с мск) из-за обесточивания магистрали от резервного трансформатора собственных нужд №5 произошла потеря питания потребителей первого канала системы безопасности. Из-за отказа не включился в работу автоматически дизель-генератор №1», – говорится в сообщении на сайте инспекции.

«Радиационная обстановка на площадке «Запорожская АЭС» без изменений, физическая защита находится в штатном режиме», – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что первый энергоблок Запорожской АЭС находится на планово-предупредительном ремонте, состояние реакторной установки на данный момент – «перегрузка топлива». Создана комиссия по расследованию причин нарушения.

Ранее энергоблок Запорожской АЭС был экстренно остановлен из-за срабатывания системы защиты.