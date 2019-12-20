В России могут ужесточить требования к пивоварам

Депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, направленные на борьбу с фирмами-однодневками, производящими нелегальную пивоваренную продукцию.

Законопроект направлен на борьбу с нелегальным рынком, в том числе фирмами-однодневками, которые подключены к ЕГАИС, но не производят пиво. При помощи этих фирм в нелегальный оборот попали 22,5 млн дал пивоваренной продукции, в связи с чем региональные бюджеты потеряли 5 млрд рублей из-за недополученных акцизов. В 2018 году Росалкогольрегулирование по итогам 690 проверок обнаружило, что нарушений выросло почти на треть, пишут «Ведомости» со ссылкой на законопроект.

Проект поправок предлагает распространить действие Единой государственной автоматической системы учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) для пива на розничные продажи и общепит, что упростит контроль за рынком. В настоящее время система отслеживает пиво только до точки продаж.

Также законопроект предусматривает установку счетчиков размеров производителями, выпускающими от 100 тыс. дал пенного напитка в год. Сейчас их ставят те, кто производит больше 300 тыс. дал.

Еще одно предложение предполагает создание реестра пивоваров. Аналогичную меру раньше предлагал Минфин, однако тогда требования ведомства были похожи на лицензии для крепкого алкоголя. Теперь же учтены предложения предпринимателей и есть все необходимые механизмы для борьбы с недобросовестными производителями.

В ноябре производители предложили внести изменения в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», чтобы снять ограничение по крепости пивных напитков, которая не может превышать семи градусов.

В октябре Роскачество проверило состав пивных напитков и выявило, что во всех исследованных товарах нарушены обязательные требования.