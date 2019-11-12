Производители пива предложили убрать ограничение по крепости

Производители предлагают внести изменения в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», чтобы снять ограничение по крепости пивных напитков, которая не может превышать семи градусов.

В замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР) сказано, что из-за данного ограничения многие крепкие сорта крафтового пива, представленные на международном рынке, не попадают на отечественные прилавки, пишут «Известия».

Кроме того, по мнению экспертного совета, ограничение пивных напитков по крепости является торговым барьером для импорта и создает неравные условия в рамках ВТО.

При этом в Союзе производителей алкогольной продукции, который участвовал в составлении документа, подчеркнули, что этот вопрос уже обсуждался на рабочей группе в Минфине.

«Мы ранее уже обсуждали эту проблему с Росалкогольрегулированием, поскольку даже в нашем международном портфеле есть сорта, которые не могут присутствовать на российском рынке из-за этого ограничения. К таким сортам относится большое количество наименований крепкого бельгийского пива, а также сложный крафт. Они по составу в России попадают в категорию «пивные напитки», однако их крепость выше 7%», – отметил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Однако глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз сообщил, что сегодня пивные напитки не пользуются большим спросом в стране. Так, по данным РАР, в 2018 году в России было продано 654 млн декалитров пива и всего 78 млн декалитров пивных напитков.

Ранее в октябре в Росстандрате сообщили, что понятие «крафтовое пиво» может попасть в категорию пивных напитков, даже если оно не предусмотрено в рамках техрегламента стран ЕАЭС, который вступит в силу с начала 2021 года.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему производству подобного пива ничего не угрожает.

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