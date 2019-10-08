«Крафтовое пиво» стало жертвой безграмотности чиновников

Очередная спекуляция всколыхнула информационное пространство: на этот речь зашла о возможном запрете так называемого «крафтового пива». Чем это пиво отличается от прочего, на чем основаны измышления о его запрете - и почему в реальности запретить его мешают базовые политические принципы российского государства?

Новости, начинающиеся словами «в России запретят ...» пользуются неизменной популярностью у читателей, и журналисты с редакторами вынуждены соответствовать пожеланиям публики. К сожалению (а точнее, к счастью) реальные запреты вводятся довольно редко. В результате подавляющее большинство подобных «запретных» новостей - это просто пожелание или даже фантазия в лучшем случае - отдельно взятого депутата Госдумы, а в худшем - какого-нибудь общественного активиста. Шансы на то, что подобный запрет в действительности будет хоть когда-нибудь реализован, очень близки к нулю.

Новость о том, что в России может быть запрещено крафтовое пиво, появилась на сайте RT со ссылкой не на неведомого депутата, а на Росстандарт. «... с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, а его положения будут обязательны к применению в России. По этим нормам производство крафтового пива не предусмотрено, а значит, деятельность компаний, которые будут заниматься его производством, с 1 января 2021 года будет приостановлена, заявили в Росстандарте.»

Однако толком испугаться ни производители, ни потребители пива не успели. Входящее в тот же холдинг, что и RT, агентство РИА «Новости» опубликовало несколько опровержений.

«То, что в России нет отдельного стандарта на крафтовое пиво, не значит, что его производство незаконно. Сейчас действует целый ряд "пивных" ГОСТов: 51174-2009 ("Пиво. Общие технические условия"), 53459-2009 ("специальное пиво"), 51074-2003 ("общие требования к пищевым продуктам) и 55292-2012 ("пивные напитки"). Крафтовое пенное чаще всего попадает под "специальное пиво" или "пивные напитки» , - заявил агентству сотрудник Торгово-промышленной палаты и адвокат юридической компании BMS Денис Зайцев.

Владелец одной из крафтовых пивоварен Денис Сальников отметил, что новый регламент даже шире ныне действующего. «Крафтовое пиво, как и "некрафтовое", сделано из воды, солода и хмеля. Никаких новых ограничений для себя не вижу. А для добавления всяких экзотических ингредиентов есть такое понятие, как "пивной напиток», - отметил пивовар. Практически то же самое заявил в интервью RT другой производитель пива, Павел Ольшанский.

«У нас нет нормальной нормативной базы, это понятие (крафтового пивоварения - прим. ВЗГЛЯД) не описано. Большая часть хорошего, качественного пива попадает в разряд пивных напитков просто потому, что не существует понятия «пиво специальное», в которое могли бы попасть бельгийские сорта пива, которые во всём мире являются пивом, а у нас - пивным напитком», - посетовал пивовар.

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«Нет такого понятия, как «крафтовое пивоварение». Это небольшие пивоварни, которые варят небольшой объём пива. Это единственное отличие крафтовой пивоварни от любой другой. Как запретить то, чего нет? Нет такого понятия, как крафтовое пивоварение, оно в законе не описано... Чтобы что-то причислить к контрафакту, это должно быть где-то описано на уровне понятия. У нас нет закона о малом пивоварении, у нас всё пивоварение строится на законах 1985 года, когда о частном пивоварении ещё никто и не думал», - рассказал Ольшанский.

Таким образом, сенсация умерла, не родившись. Любители «индийского бледного эля», «русского имперского стаута» и «овсяного молочного портера» могут не волноваться. Крафтовые пивовары и дальше будут производить разнообразные пивные напитки. То, что они не будут согласно закону, иметь право называться «пивом», никого сильно не покоробит - как не огорчает производителей и потребителей бельгийских квадрюпелей или гёзов естественного брожения то, что согласно российскому законодательству, это тоже «пивные напитки». Более того, знаменитые и дорогие португальские портвейны, согласно нашему законодательству, тоже не вино, а «винный напиток» - что ж тут поделаешь?

На самом деле, неверность и неуместность толкования неназванным сотрудником Росстандарта нового регламента были очевидны с самого начала. Предпринимательская деятельность в России осуществляется исходя из постулата «разрешено всё то, что прямо не запрещено». Поэтому если крафтового, цветочного, имбирного, грибного и какого угодно пива нет в каком-либо регламенте, это лишь значит, что производитель будет обязан официально не называть свой продукт «пивом», а назвать «пивным продуктом». Рассуждения о «контрафакте» в данном случае являются юридической безграмотностью.

Собственно, именно поэтому депутаты и вынуждены постоянно обсуждать и принимать какие-то новые запреты. Принцип «разрешено всё то, что прямо не запрещено» является базовым не только для предпринимательства, но и для большинства сфер общественной жизни в России.

В данном случае крафтовое пиво дало повод вспомнить об этом базовом принципе российского законодательства. Россия была, есть и будет свободной.