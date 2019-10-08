«Крафтовое пиво» стало жертвой безграмотности чиновников

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8 октября, вторник  |  Последнее обновление — 18:06  |  vz.ru
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Мировой рынок авиаперевозок ждут потрясения

Airbus начинает побеждать своего основного конкурента на мировом рынкеФото: imago stock&people/ТАСС
Вся мировая система массовых авиаперевозок оказалась перед угрозой серьезнейших испытаний. Все дело в резко обострившейся борьбе между американскими и европейскими авиаконцернами Boeing и Airbus. Почему медленно тлевший конфликт столь ярко разгорелся именно сейчас и смогут ли другие (в том числе российские) производители потеснить авиагигантов? Подробности...
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Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
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США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей

МРК проекта 21631 в свое время был флоту необходим, но сейчас он просто дорогостоящая бессмыслицаФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Одним из главных достижений ВМФ России за последние годы стало принятие на вооружение крылатых ракет «Калибр». Их эффективное применение в Сирии, в том числе с малых ракетных кораблей (МРК), стало для Запада большим шоком. Однако теперь, с ликвидацией Договора РСМД, само существование МРК c «Калибрами» в составе российского ВМФ должно быть поставлено под вопрос. Подробности...
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Истерия госизмен грозит Америке гражданской войной

Дональд Трамп и Нэнси Пелоси редко оказываются вместе в одном местеФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Борьба за власть в США приобретает жесткий характер. Демократы обвиняют Трампа в госизмене. Президент, в свою очередь, обличает их в том же самом, а затеянный против него импичмент называет попыткой госпереворота. Почему борьба за власть в Америке дошла до подобных, максимально жестких обвинений? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Россия освободилась от комплекса ученика Запада

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В Азии нет ни одной страны, для которой та или иная форма борьбы с Россией является основой стратегической культуры. В Европе таких государств более чем достаточно. Подробности...

Что сулит Ближнему Востоку «великая и непревзойденная мудрость» Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Америке не впервой «кидать» своих союзников. Стратеги США давно вожделели такого развития событий на Ближнем Востоке. Теперь им предстоит разработать стратегию на самый худший случай – когда их желания исполнились. Подробности...
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Разрушители табу на угрозы детям угрожают всем

Сергей Худиев, публицист, богослов
В обществе живут люди с очень разными предпочтениями и разными оценками ситуации. Важно, чтобы они сохраняли приверженность некоторым базовым соглашениям. Например, что никто и никогда не должен угрожать детям. Неужели это надо объяснять? Подробности...
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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              «Крафтовое пиво» стало жертвой безграмотности чиновников

              Пиву маленьких пивоварен ничего не угрожает   8 октября 2019, 18:00
              Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
              Текст: Антон Крылов

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              Очередная спекуляция всколыхнула информационное пространство: на этот речь зашла о возможном запрете так называемого «крафтового пива». Чем это пиво отличается от прочего, на чем основаны измышления о его запрете - и почему в реальности запретить его мешают базовые политические принципы российского государства?

              Новости, начинающиеся словами «в России запретят ...» пользуются неизменной популярностью у читателей, и журналисты с редакторами вынуждены соответствовать пожеланиям публики. К сожалению (а точнее, к счастью) реальные запреты вводятся довольно редко. В результате подавляющее большинство подобных «запретных» новостей - это просто пожелание или даже фантазия в лучшем случае - отдельно взятого депутата Госдумы, а в худшем - какого-нибудь общественного активиста. Шансы на то, что подобный запрет в действительности будет хоть когда-нибудь реализован, очень близки к нулю.

              Новость о том, что в России может быть запрещено крафтовое пиво, появилась на сайте RT со ссылкой не на неведомого депутата, а на Росстандарт. «... с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, а его положения будут обязательны к применению в России. По этим нормам производство крафтового пива не предусмотрено, а значит, деятельность компаний, которые будут заниматься его производством, с 1 января 2021 года будет приостановлена, заявили в Росстандарте.» 

              Однако толком испугаться ни производители, ни потребители пива не успели. Входящее в тот же холдинг, что и RT, агентство РИА «Новости» опубликовало несколько опровержений.

              «То, что в России нет отдельного стандарта на крафтовое пиво, не значит, что его производство незаконно. Сейчас действует целый ряд "пивных" ГОСТов: 51174-2009 ("Пиво. Общие технические условия"), 53459-2009 ("специальное пиво"), 51074-2003 ("общие требования к пищевым продуктам) и 55292-2012 ("пивные напитки"). Крафтовое пенное чаще всего попадает под "специальное пиво" или "пивные напитки» , - заявил агентству сотрудник Торгово-промышленной палаты и адвокат юридической компании BMS Денис Зайцев.

              Владелец одной из крафтовых пивоварен Денис Сальников отметил, что новый регламент даже шире ныне действующего. «Крафтовое пиво, как и "некрафтовое", сделано из воды, солода и хмеля. Никаких новых ограничений для себя не вижу. А для добавления всяких экзотических ингредиентов есть такое понятие, как "пивной напиток», - отметил пивовар. Практически то же самое заявил в интервью RT другой производитель пива, Павел Ольшанский.

              «У нас нет нормальной нормативной базы, это понятие (крафтового пивоварения - прим. ВЗГЛЯД) не описано. Большая часть хорошего, качественного пива попадает в разряд пивных напитков просто потому, что не существует понятия «пиво специальное», в которое могли бы попасть бельгийские сорта пива, которые во всём мире являются пивом, а у нас - пивным напитком», - посетовал пивовар.

              «Нет такого понятия, как «крафтовое пивоварение». Это небольшие пивоварни, которые варят небольшой объём пива. Это единственное отличие крафтовой пивоварни от любой другой. Как запретить то, чего нет? Нет такого понятия, как крафтовое пивоварение, оно в законе не описано... Чтобы что-то причислить к контрафакту, это должно быть где-то описано на уровне понятия. У нас нет закона о малом пивоварении, у нас всё пивоварение строится на законах 1985 года, когда о частном пивоварении ещё никто и не думал», - рассказал Ольшанский.

              Таким образом, сенсация умерла, не родившись. Любители «индийского бледного эля», «русского имперского стаута» и «овсяного молочного портера» могут не волноваться. Крафтовые пивовары и дальше будут производить разнообразные пивные напитки. То, что они не будут согласно закону, иметь право называться «пивом», никого сильно не покоробит - как не огорчает производителей и потребителей бельгийских квадрюпелей или гёзов естественного брожения то, что согласно российскому законодательству, это тоже «пивные напитки». Более того, знаменитые и дорогие португальские портвейны, согласно нашему законодательству, тоже не вино, а «винный напиток» - что ж тут поделаешь?

              На самом деле, неверность и неуместность толкования неназванным сотрудником Росстандарта нового регламента были очевидны с самого начала. Предпринимательская деятельность в России осуществляется исходя из постулата «разрешено всё то, что прямо не запрещено». Поэтому если крафтового, цветочного, имбирного, грибного и какого угодно пива нет в каком-либо регламенте, это лишь значит, что производитель будет обязан официально не называть свой продукт «пивом», а назвать «пивным продуктом». Рассуждения о «контрафакте» в данном случае являются юридической безграмотностью.

              Собственно, именно поэтому депутаты и вынуждены постоянно обсуждать и принимать какие-то новые запреты. Принцип «разрешено всё то, что прямо не запрещено» является базовым не только для предпринимательства, но и для большинства сфер общественной жизни в России.

              В данном случае крафтовое пиво дало повод вспомнить об этом базовом принципе российского законодательства. Россия была, есть и будет свободной.


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