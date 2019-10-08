Эксперт опроверг запрет на крафтовое пиво в России

Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин заявил, что вступление в силу регламента ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции в 2021 году не затронет производство крафтового пива в России.

По словам Небольсина, само понятие крафтового пива никак не закреплено в официальных документах, поэтому категория не может быть запрещена, передает «Коммерсант».

Как заявил эксперт, регламент ЕАЭС при этом только регулирует содержание ингредиентов в пиве, что больше затронет крупных производителей. При этом крафтовые пивовары знают о вступлении в силу документа и уже заявили, что не планируют снижать содержание солода в напитках.

Напомним, ранее во вторник в Росстандарте заявили, что со вступлением в силу с 2021 года нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции в России может прекратиться производство крафтового пива.