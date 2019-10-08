Крафтовое пиво могут запретить в России

Со вступлением в силу с 2021 года нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции в России может прекратиться производство крафтового пива, сообщили в Росстандарте.

В ведомстве отметили, что с 2021 года в силу вступит новый регламент ЕврАзЭс о безопасности алкогольной продукции, который будет обязательным к применению в России. По этим нормам производство крафтового пива не предусмотрено, соответственно, деятельность компаний, которые будут заниматься его производством, с 1 января 2021 года будет приостановлена.

С 2021 года пивом будет считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.

Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и темного пива, но введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется, сообщили в ведомстве.

«Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета», – передает RT сообщение Росстандарта.

Там добавили, что поскольку производство крафтового пива не узаконено никакими документами, некоторые сорта можно отнести к контрафакту.

Ранее стало известно, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) разрабатывает новый технический регламент безопасности алкогольной продукции о требованиях к составу пива, которые отличаются от действующих в нашей стране.

В частности, предлагалось допустить частичную замену пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода.

Напомним, в декабре 2018 года в Роскачестве заявили, что снижение требований к обязательной доли солода в пиве не повлияет положительно на решение проблемы «легального фальсификата» на этом рынке, так как не предлагается методов контроля исполнения даже этих требований.