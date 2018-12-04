Роскачество скептически оценило идею о новых требованиях к пиву

Снижение требований к обязательной доли солода в пиве не повлияет положительно на решение проблемы «легального фальсификата» на этом рынке, так как не предлагается методов контроля исполнения даже этих требований, заявили в пресс-службе Роскачества.

«Предлагаемое снижение требований к обязательной доли солода в российской продукции не ликвидируют «правовой пробел», который фактически сегодня позволяет легально производить и реализовывать пивоваренную продукцию с любым количеством солода», – передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы ведомства.

Отмечается, что устанавливаются более либеральные требования к продукту, однако методы контроля исполнения даже таких сниженных требований не вводятся. В связи с этим любые нововведения, касающиеся количества и качества солода, не смогут решить проблему «легального фальсификата».

Также в ведомстве обратили внимание на то, что сейчас в пиве должно содержаться не менее 80% солода, но аттестованные методы идентификации пива и пивных напитков отсутствуют – в частности, нет методики определения количественного содержания солода, несоложеного сырья, сахаросодержащих продуктов.

«Этим пользуются недобросовестные производители, реализуя под видом пива пивные напитки. Сложившаяся ситуация не позволяет контролировать соблюдение законодательного требования к составу пива и пивных напитков, привлекать к ответственности недобросовестных производителей, приводит к потере налоговых поступлений в бюджет. После вступления в силу нового технического регламента без одновременного утверждения методик контроля также невозможно будет осуществлять контроль соблюдения его требований», – отметили в Роскачестве.

Ранее стало известно, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) разрабатывает новый технический регламент безопасности алкогольной продукции о требованиях к составу пива, которые отличаются от действующих в нашей стране.

В частности, предлагалось допустить частичную замену пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода.