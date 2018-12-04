Роскачество скептически оценило идею о новых требованиях к пиву

Взгляд
4 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 16:29  |  vz.ru
Разделы

Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

Впервые страна Персидского залива покидает ОПЕКФото: Ramzi Boudina/Reuters
ОПЕК впервые покидает страна Персидского залива – Катар. Новость о выходе одного из старейших членов организации, да еще за три дня до важнейшей встречи членов ОПЕК в Вене, породила опасения относительно полного распада нефтяного союза. Устоит ли нефтяной картель – и спасет ли он цены на черное золото от нового падения? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему «двадцатка» для России гораздо важней «восьмерки»

Лидеры крупнейших мировых держав первый раз собрались в АргентинеФото: Zuma/ТАСС
13-й саммит «большой двадцатки», прошедший в Буэнос-Айресе, многие называют неудачным – как из-за хода многосторонней дискуссии, так и из-за отмененной встречи Трампа с Путиным. Однако значение «большой двадцатки» не зависит от субъективных оценок – она является объективным портретом современного миропорядка. Подробности...
Перейти а раздел…

Что кроется за скандалом вокруг «интернет-борделя для педофилов»

Можно добавить в корзину, расплатиться криптовалютой и заказать доставку на домФото: скриншот сайта
Главной темой понедельника для русскоязычного интернета стал педофильский скандал: в Сети обнаружился плохо законспирированной магазин, сдающий детей в почасовую аренду и гарантирующий анонимность покупателям. Первой реакцией многих были ужас и возмущение. Однако этот «интернет-бордель» не совсем то, чем он хочет казаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем США предъявили России ультиматум по ДРСМД

Фото: Снимок с видео/
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Российское реальное или мнимое нарушение ДРСМД – это лишь повод для выхода из договора, который используют Штаты. Трамп чётко сказал, что главная причина – это не Россия, а Китай», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-международник Фёдор Лукьянов, комментируя стартующий в Брюсселе саммит НАТО, где планируется обсуждение возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.  Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Претенденты на роль «гуру» распугали участников либеральной секты

Антон Крылов, журналист
Брилёв не совершил ничего ужасного ни с какой точки зрения. Хотите быть моральными авторитетами – так и ведите себя соответствующе. Но, похоже, что однажды примеренная шапочка «морального авторитета» прирастает к голове навсегда. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Куда ведет дорога трансгендерной «терапии»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда детей объявляют «трансгендерами» и, переходя к прямому физическому вреду, пичкают веществами, наносящими тяжкий ущерб здоровью, чтобы подвергнуть калечащей операции, - это явление жуткое, но нельзя сказать, что неожиданное. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Как России подороже продать Льва Троцкого

Максим Ваганов, публицист
Не нужно пытаться переубедить несколько миллиардов человек, что Сталин был не такой жестокий, как они думают. Достаточно того, что им нравятся Ленин, Троцкий и Герцен. С этим и нужно работать. Это и принесет прибыль. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария
    Перейти а раздел…

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Обсуждение: 5 комментариев

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...

      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
      Подробности...

      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле сказали, кто начал беседу Путина и Трампа в Аргентине
          Власти Франции пошли на уступки погромщикамВ центре Москвы ребенку сломали позвоночникРазбился Су-25 ВВС Армении, оба пилота погиблиОпрос «Радио Свобода» о военных фильмах возмутил пользователей соцсетей
          На Украине признали возобновление судоходства в Керченском проливеМинздрав разрешил россиянам не ограничивать себя за новогодним столомЗачем армии понадобился военно-полевой банкомат?Лукашенко сообщил о поставках тракторов в США
          Названа предварительная причина смерти футболиста «Локомотива»Шарий сравнил глупых французов и смиренных украинцевПосольство США в Киеве предупредило соотечественников об опасностиНижегородские коллекторы обещали убить внуков за долги бабушки

          Главная тема


          Зачем США предъявили России ультиматум по ДРСМД

          «в лучших традициях»


          Госдеп объяснил, какой миропорядок желает построить Трамп

          физическим лицам


          ЦБ решил ограничить работу обменников валюты

          президент Украины


          Появилось видео нового выступления пьяного Порошенко

          Видео

          ледокольный флот


          В США признали поражение в гонке за Арктику

          особый случай


          Названа причина избиения и изнасилования дознавательницы из Уфы

          тоталитарные замашки


          Либеральные вожди вызвали у соратников омерзение

          утечка информации


          Почему провалилась операция израильского спецназа

          военные задачи


          Что делает на Украине спецподразделение «британских интернет-троллей»

          Дипломатический миф


          Дмитрий Дробницкий: Как Джордж Буш-младший перехитрил Михаила Горбачева

          Бывший СССР


          Геворг Мирзаян: Выборы в Грузии выиграла Москва

          «переименовать КПРФ»


          Максим Ваганов: Ленин и Плеханов – да, Сталин и Берия – нет

          на ваш взгляд


          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?

          Роскачество скептически оценило идею о новых требованиях к пиву

          4 декабря 2018, 14:34

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          Снижение требований к обязательной доли солода в пиве не повлияет положительно на решение проблемы «легального фальсификата» на этом рынке, так как не предлагается методов контроля исполнения даже этих требований, заявили в пресс-службе Роскачества.

          «Предлагаемое снижение требований к обязательной доли солода в российской продукции не ликвидируют «правовой пробел», который фактически сегодня позволяет легально производить и реализовывать пивоваренную продукцию с любым количеством солода», – передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы ведомства.

          Отмечается, что устанавливаются более либеральные требования к продукту, однако методы контроля исполнения даже таких сниженных требований не вводятся. В связи с этим любые нововведения, касающиеся количества и качества солода, не смогут решить проблему «легального фальсификата».

          Также в ведомстве обратили внимание на то, что сейчас в пиве должно содержаться не менее 80% солода, но аттестованные методы идентификации пива и пивных напитков отсутствуют – в частности, нет методики определения количественного содержания солода, несоложеного сырья, сахаросодержащих продуктов.

          «Этим пользуются недобросовестные производители, реализуя под видом пива пивные напитки. Сложившаяся ситуация не позволяет контролировать соблюдение законодательного требования к составу пива и пивных напитков, привлекать к ответственности недобросовестных производителей, приводит к потере налоговых поступлений в бюджет. После вступления в силу нового технического регламента без одновременного утверждения методик контроля также невозможно будет осуществлять контроль соблюдения его требований», – отметили в Роскачестве.

          Ранее стало известно, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) разрабатывает новый технический регламент безопасности алкогольной продукции о требованиях к составу пива, которые отличаются от действующих в нашей стране.

          В частности, предлагалось допустить частичную замену пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............