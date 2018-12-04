В России могут изменить требования к составу пива

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который входит Россия, разрабатывает новый технический регламент безопасности алкогольной продукции о требованиях к составу пива, которые отличаются от действующих в нашей стране.

В настоящее время российский закон о регулировании алкогольного рынка позволяет заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода, в то время как новый техрегламент допускает замену 50%. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов при этом увеличивается с 2 до 5%, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект документа.

В случае принятия регламента новые требования станут обязательными для всех членов ЕАЭС. Документ предусматривает двухлетний переходный период.

Со стороны России за разработку регламента отвечает Минфин, который уже выразил несогласие с возможным новым составом пива. «Министерство понимает идею изменить состав пива как попытку снизить его качество и не поддерживает это», – пояснил источник, знакомый с позицией Минфина.

Новый технический регламент меняет подход не только к пиву, но и вводит в оборот новые виды алкоголя, которых в российском законодательстве не существует. Среди них аперитив, оригинальные алкогольные напитки, водка с защищенным наименованием места происхождения. Сидр, пуаре и медовуха отнесены техническим регламентом к категории слабоалкогольных напитков брожения, но такого понятия в российском законодательстве также нет.

Регламентом предусмотрены также ароматизированные и фруктовые сидры, которые можно выпускать из любого фруктового сырья, с использованием вкусоароматических добавок, хотя действующая рецептура сидра предполагает содержание не менее 85% сырья из яблок.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уже одобрила проект регламента, 5 декабря его рассмотрит совет ЕЭК.