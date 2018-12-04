В России могут изменить требования к составу пива

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4 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:37  |  vz.ru
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Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

Впервые страна Персидского залива покидает ОПЕКФото: Ramzi Boudina/Reuters
ОПЕК впервые покидает страна Персидского залива – Катар. Новость о выходе одного из старейших членов организации, да еще за три дня до важнейшей встречи членов ОПЕК в Вене, породила опасения относительно полного распада нефтяного союза. Устоит ли нефтяной картель – и спасет ли он цены на черное золото от нового падения? Подробности...
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Почему «двадцатка» для России гораздо важней «восьмерки»

Лидеры крупнейших мировых держав первый раз собрались в АргентинеФото: Zuma/ТАСС
13-й саммит «большой двадцатки», прошедший в Буэнос-Айресе, многие называют неудачным – как из-за хода многосторонней дискуссии, так и из-за отмененной встречи Трампа с Путиным. Однако значение «большой двадцатки» не зависит от субъективных оценок – она является объективным портретом современного миропорядка. Подробности...
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Что кроется за скандалом вокруг «интернет-борделя для педофилов»

Можно добавить в корзину, расплатиться криптовалютой и заказать доставку на домФото: скриншот сайта
Главной темой понедельника для русскоязычного интернета стал педофильский скандал: в Сети обнаружился плохо законспирированной магазин, сдающий детей в почасовую аренду и гарантирующий анонимность покупателям. Первой реакцией многих были ужас и возмущение. Однако этот «интернет-бордель» не совсем то, чем он хочет казаться. Подробности...
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Что делает на Украине спецподразделение «британских интернет-троллей»

Британские компьютерные тролли активно работают на УкраинеФото: Bob Strong/Reuters
Британия командировала на Украину спецподразделение, «выполняющее военные задачи в интернете, психологическое воздействие и информационные операции». Появившаяся информация об этом взбесила британское минобороны. Что делает на Украине так называемая 77-я бригада, насколько эффективна ее работа – и как на это должна реагировать Россия? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как России подороже продать Льва Троцкого

Максим Ваганов, публицист
Не нужно пытаться переубедить несколько миллиардов человек, что Сталин был не такой жестокий, как они думают. Достаточно того, что им нравятся Ленин, Троцкий и Герцен. С этим и нужно работать. Это и принесет прибыль. Подробности...
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Что делать, когда учитель ученику – враг или жертва

Эдуард Биров, журналист
Найти общий язык с ребёнком XXI века, когда бездушие и бессмысленность окружающего мира ломают даже взрослых людей, – невероятно трудная задача. И она не решается олимпиадами, красивыми отчётами – требуется совсем иное. Подробности...
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Чего не понимал Горбачев в «хитроплане» Буша

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Ушедший из жизни в минувшие выходные 41-й президент США Джордж Буш-старший не отличался выдающимися дипломатическими навыками. И все-таки ему принадлежат лавры «лидера свободного мира», который завершил холодную войну. Подробности...
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    Чем обернулось военное положение на Украине

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    Самые секретные подлодки России

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          В России могут изменить требования к составу пива

          4 декабря 2018, 09:17

          Текст: Алина Назарова

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          Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который входит Россия, разрабатывает новый технический регламент безопасности алкогольной продукции о требованиях к составу пива, которые отличаются от действующих в нашей стране.

          В настоящее время российский закон о регулировании алкогольного рынка позволяет заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода, в то время как новый техрегламент допускает замену 50%. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов при этом увеличивается с 2 до 5%, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект документа.

          В случае принятия регламента новые требования станут обязательными для всех членов ЕАЭС. Документ предусматривает двухлетний переходный период.

          Со стороны России за разработку регламента отвечает Минфин, который уже выразил несогласие с возможным новым составом пива. «Министерство понимает идею изменить состав пива как попытку снизить его качество и не поддерживает это», – пояснил источник, знакомый с позицией Минфина.

          Новый технический регламент меняет подход не только к пиву, но и вводит в оборот новые виды алкоголя, которых в российском законодательстве не существует. Среди них аперитив, оригинальные алкогольные напитки, водка с защищенным наименованием места происхождения. Сидр, пуаре и медовуха отнесены техническим регламентом к категории слабоалкогольных напитков брожения, но такого понятия в российском законодательстве также нет.

          Регламентом предусмотрены также ароматизированные и фруктовые сидры, которые можно выпускать из любого фруктового сырья, с использованием вкусоароматических добавок, хотя действующая рецептура сидра предполагает содержание не менее 85% сырья из яблок.

          Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уже одобрила проект регламента, 5 декабря его рассмотрит совет ЕЭК.


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