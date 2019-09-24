Назван самый популярный спиртной напиток в России

Самым популярным алкогольным напитком в России, по данным на сентябрь, стало пиво, следует из информации платформы фискальных данных «Такском».

Как передает RT, в топ-5 по продажам вошли также вино, водка, коньяк и сидр. При этом в сентябре 2018 года на пятом месте было шампанское.

Среди безалкогольных напитков популярностью у россиян пользуются вода, сок, квас, минералка и энергетики.

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Напомним, Роскачество перед ЧМ-2018 протестировало 40 брендов светлого пива и определило наиболее качественные. Наивысшую оценку за вкус получило пиво Amstel, после него – «Халзан», Bud, Heineken, Stella Artois, «Три медведя», Krusovice Imperial (чешского производства), Efes, Bavaria, Krusovice (российского производства), Faxe. Самые низкие баллы получили «Жигулевское» (производство филиала АО «Пивоварня Москва-Эфес» в Казани), «Горьковское», «Окское», «Балтика № 3», «Свердловское».

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