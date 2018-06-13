Роскачество протестировало пиво

Роскачество перед ЧМ-2018 протестировало 40 брендов светлого пива и определило наиболее качественные.

В мониторинг Роскачества, проведенного в преддверии ЧМ-2018 по поручению правительства, попало 40 крупнейших брендов светлого фильтрованного пива по цене от 67 до 260 рублей за литр, говорится в сообщении на сайте организации.

Большинство проверенного пива – российского производства.

«В ходе мониторинга качества пива всех самых популярных на российском рынке торговых марок не выявлено ни одного «синтетического» продукта, который был бы сделан, как иногда думают потребители, экспресс-методом купажирования разных добавок и добавления спирта», – рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Отмечается, что производителю невыгодно использовать «химию» при приготовлении пива, хотя солод может разбавляться несоложеными продуктами.

Так, для приготовления пива должно использоваться не менее 80% солода, и до 20% может составлять несоложеное сырье, которое добавляется, чтобы создать купаж. При нарушении этой пропорции напиток уже не может считаться пивом. Такие признаки были обнаружены в пяти марках из 40 – пиво «Арсенальное», «Окское», «Горьковское», «Свердловское» и «Самара». Эти марки оказались внизу рейтинга.

В десятку товаров с большим количеством солода по сравнению с другими брендами вошли «Охота», «Очаково», «Сибирская корона», Lowenbrau и Krusovice Imperial, «Жигули Барное», «Хамовники», Bud, Amstel, Carlsberg.

Вкусовые качества пива оценивались специальной дегустационной комиссией, в которую вошли ведущие отраслевые эксперты международных ассоциаций и аттестованные органолепты. Они ставили баллы за вкус, цвет, аромат, пеностойкость.

Тест на пеностойкость не прошли три бренда – «Сибирская корона», «Самара» и «Арсенальное».

Наивысшую оценку за вкус получило пиво Amstel, после него – «Халзан», Bud, Heineken, Stella Artois, «Три медведя», Krusovice Imperial (чешского производства), Efes, Bavaria, Krusovice (российского производства), Faxe. Самые низкие баллы получили «Жигулевское» (производство филиала АО «Пивоварня Москва-Эфес» в Казани), «Горьковское», «Окское», «Балтика №3», «Свердловское».

Отчет по итогам лабораторных испытаний Роскачество направит в правительство, а также предложит предложения по повышению качества алкогольной продукции.