Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.18 комментариев
В Нью-Дели прошел российско-индийский велопробег в честь 80-летия Победы
Российско-индийский велопробег, посвященный 80-летию Победы и 78-летию дипотношений, собрал в Нью-Дели более 300 участников, включая дипломатов и студентов.
Велопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 78-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией, прошел в Нью-Дели. Как пишет ТАСС, в мероприятии поучаствовали более 300 человек.
Акция была организована российским посольством совместно с Конфедерацией индийских велосипедистов. Участники, в числе которых были сотрудники загранучреждений РФ, студенты, представители дипкорпуса и культурные деятели, стартовали от здания российского диппредставительства под звуки военных песен.
Посол РФ в Индии Денис Алипов отметил, что народы России и Индии стояли бок о бок 80 лет назад, и подчеркнул важность совместного почтения памяти погибших героев. Он выразил радость от большого количества энтузиастов, принявших участие в велопробеге.
Участник акции, банкир Гаурав Шарма, заявил, что события такого рода углубляют русско-индийскую дружбу. Также представитель Конфедерации Ашиш Дамани подчеркнул, что подобные мероприятия пропагандируют здоровый образ жизни и бережное отношение к окружающей среде, поощряя использование велосипеда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Москва ожидает визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на парад Победы 9 мая. Индийский министр обороны Раджнатх Сингх может принять участие в параде Победы в Москве.