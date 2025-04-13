В Нью-Дели прошел российско-индийский велопробег в честь 80-летия Победы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Велопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 78-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией, прошел в Нью-Дели. Как пишет ТАСС, в мероприятии поучаствовали более 300 человек.

Акция была организована российским посольством совместно с Конфедерацией индийских велосипедистов. Участники, в числе которых были сотрудники загранучреждений РФ, студенты, представители дипкорпуса и культурные деятели, стартовали от здания российского диппредставительства под звуки военных песен.

Посол РФ в Индии Денис Алипов отметил, что народы России и Индии стояли бок о бок 80 лет назад, и подчеркнул важность совместного почтения памяти погибших героев. Он выразил радость от большого количества энтузиастов, принявших участие в велопробеге.

Участник акции, банкир Гаурав Шарма, заявил, что события такого рода углубляют русско-индийскую дружбу. Также представитель Конфедерации Ашиш Дамани подчеркнул, что подобные мероприятия пропагандируют здоровый образ жизни и бережное отношение к окружающей среде, поощряя использование велосипеда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Москва ожидает визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на парад Победы 9 мая. Индийский министр обороны Раджнатх Сингх может принять участие в параде Победы в Москве.