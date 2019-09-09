Главный внештатный нарколог Минздрава раскритиковал российское пиво

Российское пиво не отвечает высоким стандартам качества, поэтому меры, направленные на увеличение числа потребителей напитка, в частности его продажа на стадионах, могут быть вредными для здоровья граждан. Об этом заявил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Мы выступали с инициативой, и не раз, чтобы пиво было качественным. Пока пиво в стране могут делать из сахара и дрожжей, то мы в любом случае будем против подобного пива или, точнее, напитка, который называется пивом», – сообщил Брюн ТАСС.

Он отметил, что пиво человечество употребляло на протяжении всей истории, однако не каждый напиток может считаться качественным.

«Пиво никогда особо вреда не приносило, все человечество выросло на пиве. <...> Оно должно быть сделано по стандартам серьезным. Пока не будут писать на бутылке, что это пиво изготовлено по мировым стандартам, пиво пить в России нельзя. Будут пить брагу со всеми вытекающими последствиями», – пояснил эксперт.

Кроме того, врач прокомментировал законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. По мнению Брюна, это может отрицательно сказаться на здоровье населения, в том числе подростков.

«Я уповаю и рассчитываю, что очень скоро будет закон о 21-летнем возрастном цензе на продажу (алкоголя – прим. ВЗГЛЯД) тогда будет легче», – отметил Брюн.

Как сообщали «Известия», Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах, так как, по мнению ведомства, международные спортивные мероприятия, где была разрешена продажа алкоголя, показали, что она не сказывается на безопасности болельщиков. Продажу пива во время футбольных матчей ткже поддержали глава Минспорта и новый президент РФС.

Ранее было подтверждено, что на матчах чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге будет разрешена продажа пива.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, ведомство планирует, в течение года принять закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года.