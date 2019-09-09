На стадионах ЧЕ-2020 по футболу будут продавать пиво

Гендиректор АНО «Локальная организационная структура УЕФА ЕВРО-2020» Алексей Сорокин подтвердил, что на матчах чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге будет реализована продажа пива.

«Поправка к закону действует – на Евро мы будем продавать пиво, это наше обязательство. Я не считаю, что продажа пива на стадионах – это вредно. Имея и опыт работы в Российском футбольном союзе, и опыт организации немаленького турнира под названием «чемпионат мира», могу с уверенностью сказать, что в тех случаях, когда продажа пива запрещена, люди стараются привести себя в соответствующее состояние до игры более жесткими способами и часто появляются на стадионе уже в непотребном виде», – передает РИА «Новости» слова Сорокина.

Сорокин добавил, что на чемпионате мира 2018 года в России не было зафиксировано ни одного инцидента, причиной которых могло стать потребление пива.

«Очень трудно доказать, что продажа пива пагубно влияет на обстановку на стадионе, дестабилизирует ее – сегодня у нас есть track record, подтверждающий, что ничего страшного в этом нет. Нам легче оперировать такими аргументами – это уже не умозрительно, а доказано на практике. Потреблено было, кстати, колоссальное количество пива – компания, которая занималась концессиями ФИФА, предоставила нам эти цифры. В среднем получалось, что каждый посетитель выпил то ли по полторы, то ли по две кружки пива. То есть количество кружек пива превосходило количество посетителей – и ничего страшного», – отметил Сорокин.

Он заявил также, что во время игр чемпионата Европы-2020 по футболу заполняемость арены в Санкт-Петербурге ожидается аналогичной матчам прошедшего в России в 2018 году чемпионата мира.

По итогам семи матчей ЧМ-2018 суммарная посещаемость стадиона на Крестовском острове составила 448 686 зрителей.

«Мы опять предложим безвизовый въезд с использованием идентификации болельщика. На примере ЧМ-2018 все поняли, что никаких сложностей въезда ни в Россию, ни в отдельные города у них нет. Пункты пропуска полностью готовы, транспортная система прекрасно обеспечивает любые потоки. Конечно, прежде всего это будут болельщики команд, которые будут играть в Санкт-Петербурге. Но мы с радостью примем всех и организационно к этому готовы», – добавил Сорокин.

По его словам, фан-зона во время матчей ЧЕ-2020 года в Санкт-Петербурге будет располагаться на Конюшенной площади.

«Решения о фан-зонах приняты почти везде, где они будут организованы. В Санкт-Петербурге это будет фан-зона на Конюшенной площади – как и во время чемпионата мира», – сказал Сорокин.

Он рассказал также, что в Москве и в других городах страны могут быть организованы фан-зоны для просмотра матчей ЧЕ-2020.

«Обсуждаем организацию фан-зоны в Москве. Это возможно и в других городах. Тут многое зависит от желания властей регионов, за счет оргкомитета мы не можем повсеместно организовать фан-зоны. Но есть еще зоны публичного просмотра, и здесь возможен более гибкий подход. Они отличаются принципами организации: официальную фан-зону вы делаете по жестким правилам УЕФА (на чемпионате мира – ФИФА). А зону публичного просмотра вы устраиваете по своим правилам, просто основываясь на гайдлайнах, которые предоставляет правообладатель. Там не обязательно соблюдение обязательств перед спонсорами, эту зону можно делать платной и так далее. Официальную фан-зону, конечно, организовать гораздо сложнее», – заявил Сорокин.

Он отметил, что некоторые российские города уже выразили заинтересованность в организации у себя зон публичного просмотра матчей ЕВРО-2020.

Напомним, в мае в УЕФА сообщили, что самые дешевые билеты на групповые матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге будут стоить 50 евро, самые дорогие – 185 евро.

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