Названа стоимость билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболу в Санкт-Петербурге

Самые дешевые билеты на групповые матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге будут стоить 50 евро, самые дорогие – 185 евро, сообщает пресс-служба УЕФА.

Болельщикам будут предложены 3 млн билетов. Почти 2,5 млн билетов предложат болельщикам команд-участниц турнира и широкой публике. Стоимость билетов на матчи группового этапа и 1/8 финала турнира в Амстердаме, Бильбао, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге составит от 50 евро в третьей категории до 185 в первой категории. Билеты второй категории будут стоить 125 евро, передает РИА «Новости».

Билеты на матчи группового этапа и 1/8 финала в Баку, Будапеште и Бухаресте будут стоить дешевле – 30, 75 и 125 евро соответственно.

Четвертьфинальные матчи в Риме, Мюнхене, Санкт-Петербурге и матч открытия будут стоить 75, 145 и 225 евро. Четвертьфинал в Баку можно будет посетить за 30, 75 и 125 евро.

Наиболее дорогие билеты – на финал чемпионата Европы в Лондоне. Билеты туда можно будет приобрести за 95, 295, 595 и 945 евро. Полуфиналы (в Лондоне) можно будет посетить за 85, 195, 345 и 595 евро.

Первый этап продаж начнется с 12 июня по 12 июля 2019 года. Широкой публике будут доступны 1,5 млн билетов. Второй этап продаж начнется с декабря 2019 года – 1 млн билетов будут доступны болельщикам команд-участниц. Эти продажи стартуют после финальной жеребьевки турнира с 30 ноября 2019 года.

Следующий этап продаж начнется в апреле 2020 года, когда по итогам матчей плей-офф квалификации 26-31 марта 2020 года определятся четыре последние команды-участницы турнира.

«Все билеты будут продаваться только онлайн через единственный сайт. Для всех матчей и категорий, где спрос превысит предложение, будет проведена справедливая и прозрачная жеребьевка. Все заявки будут иметь одинаковые шансы на успех независимо от времени подачи в период с 12 июня по 12 июля», – говорится в релизе.

Напомним, Россия приняла законопроект о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020.