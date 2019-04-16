Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020

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16 апреля, вторник | Последнее обновление — 13:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Кремль отреагировал на сообщения об упрощении выдачи гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР
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Достанутся ли российским рабочим американские миллионы
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Что потеряно и что удалось спасти при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Тюмень спасли от боевиков
Прекратить прошлую холодную войну было проще
Антон Крылов, журналист
В США не слышат немногочисленные голоса собственных политиков, призывающих к благоразумию в отношениях с Россией. Там никак не могут принять тот факт, что с Россией надо разговаривать уважительно, а не как с побежденной Германией. Подробности...
Отмена налога для бедных – это про справедливость
Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Людей со сверхдоходами от полутора миллионов рублей в стране не больше 100 тысяч человек. Они не убегут в Лондон, они здесь и сейчас присутствуют в России и будут нести бОльшую ответственность, чем они с комфортом привыкли. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Судьба Ассанжа – это судьба свободы слова на Западе
Никита Коваленко, политический обозреватель
Радуясь аресту Ассанжа, российские либералы выглядят более чем нелепо. Его арестовали в интересах той самой «кровавой гэбни», против которой они так любят выступать. Просто «кровавая гэбня» тут «правильная», американская. Подробности...
Собор Парижской Богоматери сгорел
Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь ПарижПодробности...
В Москве выбрали «Мисс Россию – 2019»
Алина Санько из Азова стала победительницей в национальном конкурсе «Мисс Россия – 2019». Победительница получила 3 миллиона рублей и корону из белого золота стоимостью свыше 1 миллиона долларовПодробности...
Джулиан Ассанж арестован британской полицией
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобусПодробности...
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