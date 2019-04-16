Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020

В Госдуме в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге приняли законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.

Согласно документу, начиная с 14 дней до первого матча чемпионата зарубежные болельщики смогут въезжать в Россию «без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, персонифицированной карте зрителя», сообщает ТАСС.

Уточняется, что волонтеры чемпионата смогут приехать в страну на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Также болельщики, участники чемпионата, волонтеры и аккредитованные журналисты в день матча и на следующие сутки смогут бесплатно пользоватся общественным транспортом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Напомним, чемпионат 2020 года станет первым, который пройдет не на территории одной или двух стран, а на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций UEFA. Так, в Санкт-Петербурге пройдут три групповых и один четвертьфинальный матчи.