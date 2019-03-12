Беглов провел заседание по подготовке ЧЕ по футболу 2020 года

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел заседание Санкт-Петербургского оргкомитета по подготовке и проведению финального турнира Чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«До первого матча в нашем городе остается 459 дней. Впереди у нас большая, сложная и очень ответственная работа. Несмотря на позитивный опыт Чемпионата мира 2018 года, Евро-2020 – это новый вызов для Петербурга. Проходить он будет не в одной стране, а на территории 12 государств. Это совершенно новый для нас формат», – сказал Беглов, слова которого приводятся на сайте администрации Петербурга.

Действующий глава города отметил, что, в отличие от Чемпионата мира, подготовка к Евро-2020 в Петербурге не потребует создания и модернизации большого пласта инфраструктуры.

«Сегодня у нас есть все необходимое: современный аэропорт, исчерпывающий номерной фонд, город готов предложить уникальную культурную программу. А главное – один из самых высокотехнологичных стадионов в мире. Поэтому сейчас все внимание должно быть уделено операционной подготовке к турниру, реализации гарантий, которые наша страна и город-организатор взяли на себя в рамках проведения Евро-2020», – сказал Беглов.

Он добавил, что это касается и адаптации прилегающей к стадиону временной инфраструктуры под требования УЕФА, и подготовки законодательной базы, внедрения системы Fan ID, организации бесплатного проезда. В этом году Петербург должен набрать добровольцев для работы в рамках волонтерской программы Евро-2020.

В ходе заседания также обсуждались юридические и технические эксплуатации временной инфраструктуры, созданной к Чемпионату мира по футболу-2018, а также вопросы организации Зоны болельщиков при проведении финального турнира Чемпионата Европы по футболу 2020 года.