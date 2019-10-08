У «крафтового пива» появился шанс попасть в категорию пивных напитков

Понятие «крафтовое пиво» может попасть в категорию пивных напитков, даже если оно не предусмотрено в рамках техрегламента стран ЕАЭС, который вступит в силу с начала 2021 года, сообщили в пресс-службе Росстандрата.

«Производство «крафтового пива» в соответствии с техрегламентом ЕАЭС не предусмотрено, однако данный вид продукции потенциально может попадать в категорию «напиткам, изготавливаемым на основе пива (пивные напитки)», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее появилась информация, что производство крафтового пива в России может прекратиться. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему производству подобного пива ничего не угрожает.