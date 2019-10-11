Роскачество нашло нарушения во всех пивных напитках

Роскачество проверило состав пивных напитков и выявило, что во всех исследованных товарах нарушены обязательные требования.

На первом этапе были протестированы напитки недорогого сегмента. Каждый напиток протестировали по 27 показателям, передает ТАСС.

Выяснилось, что напитки не соответствовали требованиям к содержанию пивного сусла или пива (не менее 40%).

Кроме того, в одном из напитков зафиксировали нарушения по пенообразованию и пеностойкости. Во втором - по массовой концентрации бензойной кислоты, в третьем - по крепости (7,7% об. при максимуме в 7%). В нем же были нарушения по массовой концентрации бензойной кислоты и массовой концентрации подсластителей (E-954).

Производители четвертого напитка также нарушили требования нормативной базы по массовой концентрации подсластителей (E-954, E-950).

Схожие нарушения были обнаружены и в других торговых марках пивных напитков.

Кроме того, впервые за всю историю исследований Роскачества ни один исследованный напиток не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям. У них не было вкуса «сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом».

Одновременно с тем, на этикетках одних напитков не было информации о производителе, на этикетках других напротив было написано по несколько адресов.

Исполнительный директор Союза российских пивоваров Вячеслав Мамонтов заявил, что индустрия крайне заинтересована в том, чтобы «псевдопивные напитки раз и навсегда исчезли из продажи».

«Тем не менее, Союз российских пивоваров считает, что контроль государства в части борьбы с производителями псевдопивных напитков должен быть усилен», – уточнил Мамонтов.

Ранее в Росстандарте сообщили, что в России может прекратиться производство крафтового пива. Это связано со вступлением в силу с 2021 года нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.