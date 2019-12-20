«Кнопкодавов» в Раде решили наказывать

Верховная рада на заседании в четверг приняла законопроект о введении уголовной ответственности за неперсональное голосование в парламенте – так называемое кнопкодавство.

Законопроект поддержал 261 депутат, передает ТАСС.

Документ вводит уголовную ответственность за голосование депутатом Рады по электронной карте отсутствующего парламентария. Нарушителя ждет штраф в размере до 85 тыс. гривен (3,6 тыс. долларов).

Аппарат Рады должен будет обеспечить видеозапись процесса голосования в сессионном зале.

Ранее Верховная рада одобрила законопроект о лишении депутатов неприкосновенности.