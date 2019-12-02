Врачи спасли мальчика, который рискнул жизнью ради котенка

Врачи в Москве спасли мальчика, пытавшегося достать котенка из трансформаторной будки в Туле, и получившего удар током, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

Подросток из Тулы пытался спасти животное, застрявшее в трансформаторной будке, он взялся за провода правой рукой и получил тяжелую травму, сообщается на сайте департамента.

Ток прошел через сердце и вышел через левую стопу, мальчик потерял сознание. После того, как пришел в себя, смог набрать по телефону мать.

Первую помощь ему оказали в Туле, после чего доставили в больницу имени Сперанского в Москве, где его вместе с хирургами детской больницы имени Филатова восстановили и продолжают реабилитировать.

Медикам удалось спасти верхнюю и нижнюю конечности, мертвые ткани удалили при помощи гидрохирургического скальпеля, не затрагивающего здоровые ткани.

У мальчика от удара тока пострадали кожа, мышцы, сухожилия, суставы руки. Поврежденную руку зафиксировали в физиологическом положении, чтобы не развивать дальнейшее поражение.

«На стопе – циркулярный ожог площадью 2% – восстановили кожный покров с помощью аутодермопластики. После операции использовали специальное атравматичное сетчатое покрытие, которое не травмирует рану, не причиняет боль при перевязках, не увеличивает раневой процесс и избавляет от кровотечения», – говорится в сообщении.

Также для восстановления функций кисти ему сделали пластику с собственным кожно-мышечным лоскутом и установили резиновые заменители вместо частично утраченных сухожилий.

«Прогноз лечения – благоприятный. Мальчик уже встал на ноги, а после окончания лечения и реабилитационного периода функции правой руки будут практически восстановлены», – заключили в департаменте.

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