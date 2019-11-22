Школьница в Якутии погибла из-за заряжающегося телефона

В Якутии следователи начали проверку по факту гибели 14-летней девочки от удара электрическим током, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Тело девочки обнаружили родители в ванной комнате. При осмотре тела эксперты обнаружили ожоги, характерные для удара током.

«В ванной комнате обнаружен подключенный к электрической розетке удлинитель с подключенным зарядным устройством для сотового телефона, которое имело деформированный корпус. Сам мобильный телефон с оплавленным корпусом лежал на кромке ванны», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие выясняет все обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова погибла от удара током после того, как уронила телефон в ванну.