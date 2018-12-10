Чемпионка России по панкратиону погибла из-за телефона

Жительница Иркутской области, чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова погибла от удара током в ванной.

Трагический инцидент произошел, когда женщина уронила телефон в ванну, сообщил РИА «Новости» глава Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатип Казбеков.

«У нас в Братске проходил турнир. Пришел спортивный врач и сказал, что Ирина купалась в ванной, разговаривая по сотовому телефону, который стоял на зарядке. Случайно уронила телефон в воду и погибла от удара током», – сообщил он.

По его словам, в понедельник федерация будет рассматривать вопрос о помощи родственникам девушки.

Панкратион, как значится на сайте федерации – вид боевых искусств, который считает своими корнями древние Олимпийские Игры.