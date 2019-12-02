Белый медведь с надписью «Т-34» на боку озадачил ученых

Ученые выясняют, где было снято видео с белым медведем, на боку которого краской написано «Т-34», рассказал старший научный сотрудник лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

Кочнев отметил, что «пока непонятно, где снято видео», таких мест на Чукотке ученый не знает, передает РИА «Новости».

«В этом году была суматоха с медведями на Новой Земле, возможно, там предприняли меры на эту зиму – отлов, обездвиживание, а поскольку там не ученые этим занимаются, то могли быть «шутники». В Facebook я привлек внимание к этой теме сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН и заповедник «Остров Врангеля» на Чукотке. Может быть, там могло произойти», – рассказал он.

Кочнев отметил, что если это обычная краска, то она быстро смоется.

«В 60-е годы прошлого века ученые на острове Врангеля пытались краской метить белых медведей, рисовали аккуратные номера на боку. Но медведи обтирались – когда встает лед и они плавают, то очищаются. Но первое время, пока он не очистится, охотиться ему будет тяжело», – пояснил ученый.

По его словам, вопрос вызывает само отношение к медведям.

«Это видео изначально переслал чукотский охотник, чукчи хотят охотиться на белых медведей, но зоозащитники против – называют их браконьерами и так далее. А на самом деле у охотников куда больше уважения к зверям, чем у тех, кто написал на боку медведя. Такое отношение только хуже самим животным делает», – отметил Кочнев.

Ранее сотрудник WWF на Чукотке Сергей Кавры опубликовал видео, снятое из кабины машины. На нем видно, как вдоль дороги идет белый медведь, на боку у него черной краской крупно написано «Т-34».

Напомним, в связи с большим количеством медведей 9 февраля власти Новой Земли объявили режим ЧС. Глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин сообщал о том, что специальная группа будет вывозить диких животных за пределы города.

Затем сообщалось, что на острове Врангеля нашли средство от нашествия белых медведей: снизить число конфликтных ситуаций с животными помогли ликвидация свалок пищевых отходов и соблюдение мер безопасности.