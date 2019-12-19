Куклачев и Грачевский получили госнаграды

В Атриуме Большого театра в Москве прошла церемония вручения государственных наград, министр культуры Владимир Мединский наградил гендиректора «Ералаша» Бориса Грачевского и основателя Театра кошек Юрия Куклачева.

«По традиции в конце года вручаем высокие государственные награды отечественным деятелям. Среди собравшихся здесь много ярких личностей. Спасибо за ваш труд», – сказал Мединский, сообщает ТАСС.

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Альберт Левенбук и генеральный директор ООО «Ералаш» Борис Грачевский были награждены орденами Дружбы.



Орденами Почета наградили артиста Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Алексей Гуськов, а также основателяя и руководителя Театра кошек Юрия Куклачева.



Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени был награжден дирижер Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Радзецкий. Орден Александра Невского получил профессор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Аркадий Инин.



Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено актрисе Продюсерского центра А. С. Кончаловского Юлии Высоцкой, дирижеру Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Денису Лотоеву, артистам Московского театра «Мастерская П. Н. Фоменко» Полине Агуреевой и Томасу Моцкусу.

Ранее указ о награждении россиян из разных профессиональных сфер государственными наградами России подписал президент Владимир Путин.