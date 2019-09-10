Путин присвоил госнаграды Чилингарову и Куклачеву

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении россиян из разных профессиональных сфер государственными наградами РФ, следует из текста указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, глава государства наградил депутата Госдумы, ученого-полярника Артура Чилингарова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу, передает ТАСС.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов за большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе.

Клоун, дрессировщик и основатель Театра кошек Юрий Куклачев награжден орденом Почета за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, и многолетнюю плодотворную деятельность.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени удостоился генеральный директор РЖД Олег Белозеров за «достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетные звания «Заслуженный артист Российской Федерации»: Исаковой Виктории Евгеньевне – артистке, члену Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», Михалковой Анне Никитичне – артистке, члену Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», – говорится в тексте указа.



Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД