Закон о продлении особого статуса Донбасса до конца 2020 года вступил в силу на Украине

Закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года опубликовали в официальной прессе Украины, он вступил в силу.

В тексте закона, опубликованного в газете Верховной рады «Голос Украины», указывается, что «закон вступает в силу со дня его опубликования».

Ранее парламент страны продлил действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. В среду, 18 декабря, этот закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года Верховная рада продлила его до конца 2019 года.

В декабре в министерствах иностранных дел Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявили, что законопроект о децентрализации власти, внесенный Зеленским, говорит о его стремлении узурпировать власть.

Проект предлагает ликвидацию местных и областных государственных администраций. Также предлагается введение института префекта, выполняющего функцию административного надзора за соблюдением конституции и законов Украины органами местного самоуправления.

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